Бывший главный тренер сборной России Блатт стал консультантом клуба НБА "Нью-Йорк Никс"

ТАСС, 18 декабря. Дэвид Блатт, возглавлявший мужскую сборную России по баскетболу, назначен на должность консультанта по спортивным операциям в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк Никс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Предыдущим местом работы 60-летнего специалиста был греческий "Олимпиакос", в котором он работал главным тренером с 27 июня 2018 года по 6 октября 2019 года.

"Очень рад сделать новый шаг в карьере, так как я официально завершаю тренерскую карьеру и хочу работать на других должностях в баскетболе, - сказал Блатт. - Благодарю "Нью-Йорк Никс" за возможность поработать в руководстве клуба".

"Блатт - великий человек в мире баскетбола, и мы с нетерпением ждем, когда он присоединится к нашей команде, - говорится в заявлении клуба. - Он станет огромным приобретением для руководства команды, фарм-клуба и скаутской службы".

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год, под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года, бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Блатт стал первым иностранцем, которому было присвоено звание заслуженного тренера России. В августе 2019 года Блатт объявил, что болен первично-прогрессирующим рассеянным склерозом.