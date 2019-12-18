"Ливерпуль" сыграет с "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира по футболу

ТАСС, 18 декабря. Английский "Ливерпуль" обыграл мексиканский "Монтеррей" со счетом 2:1 в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу. Турнир, который организует Международная федерация футбола (ФИФА), проходит в Катаре.

В составе "Ливерпуля" отличились Наби Кейта (12-я минута) и Роберто Фирмино (90), у "Монтеррея" гол забил Рохелио Фунес Мори (14).

"Ливерпуль" встретится с бразильским "Фламенго" в финале турнира, во вторник бразильский клуб одержал победу над "Аль-Хилялем" из Саудовской Аравии со счетом 3:1. В матче за третье место сыграют "Монтеррей" и "Аль-Хиляль".

Перед матчем журналист агентства AP Роб Харрис написал в своем Twitter, что болельщикам запрещено проходить в фан-зону с бутылками воды.

В клубном чемпионате мира стартовали шесть победителей клубных турниров каждой из конфедераций, входящих в состав всемирной организации (английский "Ливерпуль", "Фламенго", мексиканский "Монтеррей", "Эсперанс", "Аль-Хиляль" и "Иенген спорт" из Новой Каледонии), а также "Аль-Садд" на правах чемпиона страны, принимающей клубный чемпионат мира.

"Ливерпуль" во второй раз в истории вышел в финал турнира, в 2005 году английская команда в финале уступила бразильскому "Сан-Паулу" (0:1). "Фламенго" впервые сыграет в финале. Финал турнира и матч за третье место состоятся в субботу.