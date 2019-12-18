"Кузбасс" обыграл "Берлин" в матче волейбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 18 декабря. Кемеровский "Кузбасс" на выезде обыграл немецкий "Берлин" со счетом 3-1 (25:17, 25:23, 19:25, 25:19) в матче третьего тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов.

Ранее в среду казанский "Зенит" на выезде переиграл турецкий "Халкбанк" со счетом 3-1 в матче группы С. Во вторник "Факел" из Нового Уренгоя на своей площадке обыграл словенскую "Любляну" (3-1).

В турнирной таблице группы В "Кузбасс" лидирует, набрав семь очков в трех встречах. Далее идет "Факел" из Нового Уренгоя (6 очков), затем - "Берлин" (3) и "Любляна" (2).

В матче четвертого тура "Кузбасс" 29 января 2020 года примет "Любляну".