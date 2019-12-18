"Барселона" и "Реал" впервые за 17 лет сыграли 0:0

ТАСС, 18 декабря. "Барселона" дома сыграла вничью с мадридским "Реалом" со счетом 0:0 в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" в присутствии 93426 зрителей.

Капитан "Реала" Серхио Рамос провел 43-й матч против "Барселоны", став рекордсменов обоих клубов по числу матчей, проведенных в истории противостояния. Капитан "Барселоны" Лионель Месси провел 42-й матч против "Реала" и вышел на второе место по этому показателю, сравнявшись с бывшим партнером Хави и игроками "Реала" Мануэлем Санчисом и Пако Хенто. На 72-й минуте Гарет Бэйл отправил мяч в сетку ворот "Барселоны", однако гол был отменен из-за положения "вне игры". За весь матч "Барселона" совершила пять фолов, за три из них была показана желтая карточка.

За несколько часов до встречи СМИ сообщили об ограблении дома португальского защитника хозяев Нелсона Семеду. Он провел 100-й матч в составе сине-гранатовых, на его счету один гол и восемь результативных передач за "Барселону". Бразильский полузащитник "Реала" Каземиро получил желтую карточку и пропустит матч следующего тура из-за перебора предупреждений.

"Барселона" и "Реал" встретились в 242-й раз в официальных матчах, "Барселона" побеждала 95 раз, столько же побед у "Реала", еще 52 матча завершились вничью. В чемпионатах Испании команды сыграли 179-й матч, на счету "Барселоны" 72 победы, столько же у "Реала", еще 35 матчей завершились вничью. "Реал" не может обыграть "Барселону" на протяжении семи матчей во всех турнирах (три ничьи и четыре поражения), последний раз мадридский клуб оказался сильнее каталонского в ответном, домашнем матче Суперкубка 17 августа 2017 года (2:0), в последний раз в гостях - в первом матче того же турнира, который состоялся 13 августа (3:1). Последний раз нулевой ничьей матч между "Реалом" и "Барселоной" завершился в ноябре 2002 года, та встреча национального первенства прошла в Барселоне.

В турнирной таблице "Барселона" и "Реал" идут во главе турнирной таблицы, набрав по 36 очков в 17 матчах. Ближайшим преследователем является "Севилья", на ее счету 31 очко. В следующем туре "Барселона" примет "Алавес" в субботу, "Реал" сыграет с "Атлетиком" из Бильбао в воскресенье.

На фоне протестов

Изначально встреча должна была пройти 26 октября, но из-за беспорядков в Каталонии было принято решение перенести игру на 18 декабря. Сторонники независимости Каталонии устраивали в октябре акции протеста против вердикта Верховного суда Испании по делу каталонских политиков, которые причастны к организации незаконного референдума о независимости 2017 года.

Перед матчем газета "Периодико" сообщила, что каталонские сепаратисты устроили митинг рядом со стадионом "Камп Ноу", к которому присоединились не менее 5 тыс. человек. Организатором акции стало движение "Демократическое цунами". По информации газеты "Вангуардиа", некоторые участники акции принесли с собой эстелады - неофициальные флаги сторонников независимости Каталонии, участники раздают листовки, на которых написано: "Испания, сядь и поговори", они изымаются стюардами перед входом на трибуны. По версии издания, недалеко от одного из входов на стадион стражам порядка пришлось применить силу, один человек был задержан в ходе протеста.

На 56-й минуте встречи болельщики "Барселоны" начали бросать теннисные мячи на поле, игра прервалась на минуту, за которую стюарды убрали мячи.