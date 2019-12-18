"Химки" в овертайме уступили "Олимпиакосу" в баскетбольной Евролиге. Швед набрал 36 очков

ТАСС, 19 декабря. Российский баскетбольный клуб "Химки" на выезде в овертайме проиграл греческому "Олимпиакосу" со счетом 98:109 в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Греции в присутствии 6757 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед, который набрал 36 очков и сделал девять результативных передач. В составе греков дабл-дабл сделал Василис Спанулис (18 очков + 10 передач). Больше всего очков у "Олимпиакоса" набрал Георгиос Принтезис (26).

В турнирной таблице "Химки" занимают седьмое место, одержав семь побед и потерпев семь поражений. "Олимпиакос" располагается на девятом месте (шесть побед и восемь поражений).

"Химки" примут литовский "Жальгирис" в пятницу, в тот же день "Олимпиакос" на выезде сыграет с "Црвеной Звездой".