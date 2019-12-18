{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Еврокубки

"Химки" в овертайме уступили "Олимпиакосу" в баскетбольной Евролиге. Швед набрал 36 очков

Встреча завершилась со счетом 109:98 в пользу греческого клуба
Описание
© EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

ТАСС, 19 декабря. Российский баскетбольный клуб "Химки" на выезде в овертайме проиграл греческому "Олимпиакосу" со счетом 98:109 в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Греции в присутствии 6757 зрителей.

Самым результативным игроком матча стал Алексей Швед, который набрал 36 очков и сделал девять результативных передач. В составе греков дабл-дабл сделал Василис Спанулис (18 очков + 10 передач). Больше всего очков у "Олимпиакоса" набрал Георгиос Принтезис (26).

В турнирной таблице "Химки" занимают седьмое место, одержав семь побед и потерпев семь поражений. "Олимпиакос" располагается на девятом месте (шесть побед и восемь поражений).

"Химки" примут литовский "Жальгирис" в пятницу, в тот же день "Олимпиакос" на выезде сыграет с "Црвеной Звездой".

Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
"Манчестер Юнайтед" сыграет против "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка английской лиги
В четвертьфинальном матче манкунианцы разгромили "Колчестер"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС