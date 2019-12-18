Федерация сноуборда России исключила Автанеева из числа кандидатов в сборную

ТАСС, 19 декабря. Российский сноубордист Никита Автанеев, выступающий в дисциплине хафпайп, исключен из числа кандидатов в национальную команду на 2019 и 2020 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Министерства спорта России.

В среду стало известно о дисквалификации спортсмена на два года за нарушение антидопинговых правил. Решение о дисквалификации Автанеева было принято 29 октября. Россиянин был наказан за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов в течение 12 месяцев.

Автанеев является победителем зимней Универсиады в Красноярске (2019), победителем этапов Кубка Европы, двукратным чемпионом России (2013, 2014), серебряным призером общего зачета Кубка Европы (2012). Автанеев выступал на зимних Олимпийских играх в Сочи.