Зидан: футболисты "Реала" заслуживали большего в матче против "Барселоны"

ТАСС, 19 декабря. Игроки футбольного клуба "Реал" заслуживали большего в гостевой встрече чемпионата Испании против "Барселоны", которая завершилась со счетом 0:0. Такое мнение высказал главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан, чей комментарий приводит издание Marca.

Последний раз нулевой ничьей матч между "Реалом" и "Барселоной" завершился в ноябре 2002 года, та встреча национального первенства тоже прошла в Барселоне. Команды встретились в 242-й раз в официальных матчах, "Барселона" побеждала 95 раз, столько же побед у "Реала", еще 52 матча завершились вничью.

"Мы были сконцентрированы на игре от начала и до самого конца. Матч получился отличным, ему не хватило только голов. Мы должны были реализовать свои моменты, ведь у нас были хорошие возможности для этого. Мне жаль моих футболистов, они заслуживали сегодня большего", - сказал Зидан.

Встречу предыдущего тура против "Валенсии" "Реал" тоже завершил вничью - 1:1. "В обеих играх мы действовали отлично, но не смогли победить. В этом и заключается футбол. Иногда важно понимать, что даже хорошо выполненная работа может не принести нужного результата", - добавил специалист.

"Барселона" и "Реал" идут во главе турнирной таблицы, набрав по 36 очков в 17 матчах. Ближайшим преследователем является "Севилья", на ее счету 31 очко. В следующем туре "Барселона" примет "Алавес" в субботу, "Реал" сыграет с "Атлетиком" из Бильбао в воскресенье.