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НХЛ

Передача Задорова помогла "Колорадо" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1
Никита Задоров AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Никита Задоров
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 19 декабря. "Колорадо" победил "Чикаго" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Иэн Коул (9-я минута), Натан Маккиннон (28), Андре Бураковски (31) и Микко Рантанен (58). У проигравшей команды отличился Райан Карпентер (58).

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров провел на льду 20 минут 30 секунд и в эпизоде с голом Коула отметился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 5 (1 шайба + 4 передачи) очков. Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин провел на льду 12 минут 31 секунду, не сумев отметиться результативными действиями.

"Колорадо" в последних пяти матчах одержал три победы и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 34 играх 47 очков. "Чикаго" идет на 14-й строчке, имея в активе 32 очка после 35 матчей.

В другой встрече игрового дня "Сент-Луис" дома победил "Эдмонтон" со счетом 2:1. Благодаря такому результату действующий обладатель Кубка Стэнли смог закрепиться на первой строчке Западной конференции, набрав 50 очков в 36 матчах.

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