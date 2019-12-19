Туркмения впервые примет отборочные матчи Кубка Дэвиса в 2020 году

ТАСС, 19 декабря. Зональный отборочный турнир 4-й группы теннисного Кубка Дэвиса с участием команд зоны Азии и Океании пройдет в Ашхабаде с 8 по 15 июня 2020 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики Туркмении.

"В 2020 году Ашхабад впервые станет местом проведения зонального теннисного турнира на Кубок Дэвиса. Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, уполномочив Министерство спорта и молодежной политики совместно с Федерацией тенниса Туркменистана и Международной федерацией тенниса (ITF) в период 8-15 июня 2020 года провести в теннисном комплексе Олимпийского городка Ашхабада международный турнир на Кубок Дэвиса", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, в соответствии с постановлением президента создан оргкомитет по проведению турнира и утвержден его состав. Постановление о проведении в столице республике соревнований Бердымухамедов подписал на прошедшем заседании правительства, отметив, что оно "будет способствовать популяризации тенниса в стране".

Крупнейший командный теннисный турнир Кубок Дэвиса проводится ежегодно по четырем группам, разбитым по рейтингу национальных сборных и континентам. За кубок борются сильнейшие 16 команд Мировой группы, куда пробиться можно через четыре нижестоящих дивизиона. В четвертой группе Азии/Океании за право пробиться в третью группу выступают сборные Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Ирака, Монголии, ОАЭ и другие.