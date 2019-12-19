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Бокс

Российский боксер Денис Лебедев вошел в программу "Чистый бокс"

В субботу спортсмен проведет бой за серебряный пояс WBC в весовой категории до 90,71 кг
Денис Лебедев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Денис Лебедев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 19 декабря. Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев стал участником программы "Чистый бокс", которая проводится Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом сообщает пресс-служба Всемирного боксерского совета (WBC).

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В субботу Лебедев проведет бой за серебряный пояс WBC в весовой категории до 90,71 кг, его соперником станет южноафриканец Табисо Мчуну, поединок пройдет в Красноярске. Россиянин объявил о завершении карьеры в июле, однако позднее принял решение вернуться на ринг.

"Приоритетом WBC является предоставление образования и осведомление спортсменов, - сказано в сообщении WBC. - Мы все должны учиться, ценить и понимать опасность использования веществ для улучшения работоспособности, употребление которых, в конечном итоге, неизбежно создает серьезные проблемы для здоровья спортсменов во время и после их карьеры. Денис Лебедев, а также другие известные боксеры, которые зарегистрировались в программе, являются вдохновляющим примером для всех. Мы ценим вашу заботу о благополучии и уважение к нашему любимому виду спорта".

Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

В активе 31-летнего Мчуну 21 победа (13 нокаутом) и пять поражений.

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