Российский боксер Денис Лебедев вошел в программу "Чистый бокс"

ТАСС, 19 декабря. Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев стал участником программы "Чистый бокс", которая проводится Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом сообщает пресс-служба Всемирного боксерского совета (WBC).

В субботу Лебедев проведет бой за серебряный пояс WBC в весовой категории до 90,71 кг, его соперником станет южноафриканец Табисо Мчуну, поединок пройдет в Красноярске. Россиянин объявил о завершении карьеры в июле, однако позднее принял решение вернуться на ринг.

"Приоритетом WBC является предоставление образования и осведомление спортсменов, - сказано в сообщении WBC. - Мы все должны учиться, ценить и понимать опасность использования веществ для улучшения работоспособности, употребление которых, в конечном итоге, неизбежно создает серьезные проблемы для здоровья спортсменов во время и после их карьеры. Денис Лебедев, а также другие известные боксеры, которые зарегистрировались в программе, являются вдохновляющим примером для всех. Мы ценим вашу заботу о благополучии и уважение к нашему любимому виду спорта".

Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

В активе 31-летнего Мчуну 21 победа (13 нокаутом) и пять поражений.