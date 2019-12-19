Российские футболистки проведут матч отбора ЧЕ-2021 с командой Косова в марте 2020 года

27 сентября стало известно, что матч между командами, который должен был пройти 4 октября в Приштине, отменен УЕФА, игра была перенесена на неопределенный срок по соображениям безопасности. Оба матча в отборочном цикле пройдут на нейтральных полях. В октябре УЕФА заявил, что представители национальных чемпионатов России и Косова будут разводиться в будущих соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления. На данный момент российские команды также разводятся с украинскими клубами.

ТАСС, 19 декабря. Женская сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2021 года против команды Косова в марте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Игра пройдет в марте 2020 года. Конкретную дату, как и точное место, мы сообщим позже", - говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

В турнирной таблице российская команда занимает третье место, набрав шесть очков после трех матчей, сборная Косова идет на четвертой строчке также с шестью очками после трех игр, матч против сборной Косова станет следующим для сборной России, так как домашняя игра со сборной Турции запланирована на 10 апреля. Лидируют в группе голландские футболистки, у которых 18 очков после шести матчей, на втором месте - сборная Словении (6 очков, пять матчей), пятом - команда Эстонии (1 очко, четыре матча), шестом - сборная Турции (1 очко, пять матчей). Отборочный турнир завершится 22 сентября 2020 года, в финальную часть чемпионата Европы выйдут победители групп и три лучшие сборные, занявшие вторые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми в шести оставшихся группах, примут участие в стыковых матчах, определив еще трех участников финального турнира, сборная Англии освобождена от отбора на правах хозяйки турнира.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин пройдет с 11 июля по 1 августа 2021 года в Англии, в основной части турнира примут участие 16 команд. Официальные чемпионаты Европы по футболу среди женских команд проводятся с 1984 года. Сборная СССР ни разу не принимала участия в турнире. Женская сборная России пять раз участвовала в финальной части чемпионата Европы, ни разу не сумев пробиться в плей-офф.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признали 93 страны, 95 не признали, а еще пять воздержались. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран - членов ЕС.