{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по футболу

Российские футболистки проведут матч отбора ЧЕ-2021 с командой Косова в марте 2020 года

Конкретную дату, как и точное место встречи утвердят позднее
Футболистки сборной России Пресс-служба РФС
Описание
Футболистки сборной России
© Пресс-служба РФС

ТАСС, 19 декабря. Женская сборная России по футболу проведет матч отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2021 года против команды Косова в марте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

27 сентября стало известно, что матч между командами, который должен был пройти 4 октября в Приштине, отменен УЕФА, игра была перенесена на неопределенный срок по соображениям безопасности. Оба матча в отборочном цикле пройдут на нейтральных полях. В октябре УЕФА заявил, что представители национальных чемпионатов России и Косова будут разводиться в будущих соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления. На данный момент российские команды также разводятся с украинскими клубами.

На эту тему
Команды России и Косова будут разводиться в турнирах под эгидой УЕФА

"Игра пройдет в марте 2020 года. Конкретную дату, как и точное место, мы сообщим позже", - говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

В турнирной таблице российская команда занимает третье место, набрав шесть очков после трех матчей, сборная Косова идет на четвертой строчке также с шестью очками после трех игр, матч против сборной Косова станет следующим для сборной России, так как домашняя игра со сборной Турции запланирована на 10 апреля. Лидируют в группе голландские футболистки, у которых 18 очков после шести матчей, на втором месте - сборная Словении (6 очков, пять матчей), пятом - команда Эстонии (1 очко, четыре матча), шестом - сборная Турции (1 очко, пять матчей). Отборочный турнир завершится 22 сентября 2020 года, в финальную часть чемпионата Европы выйдут победители групп и три лучшие сборные, занявшие вторые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми в шести оставшихся группах, примут участие в стыковых матчах, определив еще трех участников финального турнира, сборная Англии освобождена от отбора на правах хозяйки турнира.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин пройдет с 11 июля по 1 августа 2021 года в Англии, в основной части турнира примут участие 16 команд. Официальные чемпионаты Европы по футболу среди женских команд проводятся с 1984 года. Сборная СССР ни разу не принимала участия в турнире. Женская сборная России пять раз участвовала в финальной части чемпионата Европы, ни разу не сумев пробиться в плей-офф.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признали 93 страны, 95 не признали, а еще пять воздержались. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран - членов ЕС.

Реклама на ТАСС
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Путин считает решение WADA несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву
Президент отметил, что данное решение противоречит Олимпийской хартии, потому что претензий к Олимпийскому комитету России нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС