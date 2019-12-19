Место и дата боя Бетербиев - Фаньлун определятся 30 декабря на торгах

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Место и дата проведения боя между чемпионом Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлуном будут определены на торгах 30 декабря. Об этом ТАСС сообщили в промоутерской компании Top Rank.

"Промоутерские торги пройдут 30 декабря", - сказал собеседник агентства.

Титул WBC Бетербиев завоевал, победив украинца Александра Гвоздика в октябре нынешнего года. Бой против Фаньлуна планируется в начале 2020 года.

В активе Бетербиева 15 побед (все - нокаутом) и ни одного поражения.