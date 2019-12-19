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Сборные по футболу

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

В активе российской команды 1470 очков
Футболисты сборной России Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 19 декабря. Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

В активе российской команды 1470 очков. В 2019 году сборная России провела 10 игр в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В марте россияне на выезде проиграли команде Бельгии (1:3) и в гостях разгромили сборную Казахстана (4:0), в июне российская команда одержала две домашние победы - над сборными Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), в сентябре победила команды Шотландии (2:1 в гостях) и Казахстана (1:0 дома), в октябре российские футболисты на своем поле переиграли шотландцев (4:0) и на выезде разгромили команду Кипра (5:0), в ноябре - на своем поле проиграли команде Бельгии (1:4) и в гостях победили сборную Сан-Марино (5:0).

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По итогам отборочного турнира сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы. Соперниками сборной России в групповом турнире стали сборная Бельгии (первое место рейтинга ФИФА; 1765 очков), а также команды Дании (16-е место; 1598 очков) и Финляндии (58-е; 1386). Второе место в рейтинге занимает команда Франции (1733), третьими идут бразильцы (1712).

Свое положение в обновленном рейтинге ФИФА смогли улучшить семь команд - ЮАР (с 72-го на 71-е место), Боливии (с 76-го на 71-е), Бахрейна (с 100-го на 99-е), Лесото (с 140-го на 139-е), Сент-Китса и Невиса (с 140-го на 139-е), Суринама (с 142-го на 141-е) и Соломоновых островов (с 142-го на 141-е).

Система подсчета очков

После чемпионата мира 2018 года ФИФА изменила систему подсчета очков. Отчасти нововведение было обусловлено появлением Лиги наций - нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские матчи. Также новая система была введена, чтобы принимающие чемпионат мира или другой крупный турнир сборные медленнее теряли позиции в рейтинге, так как победы над сильными командами, даже в товарищеских матчах, теперь оцениваются большим количеством очков.

Согласно новой системе, наименьшим коэффициентом оцениваются товарищеские встречи за пределами "окон" календаря для международных матчей (0,5), следом по важности идут товарищеские игры в пределах "окон" (1,0), матчи группового этапа Лиги наций (1,5), матчи плей-офф этого же турнира (2,5) и отборочные встречи континентальных и мировых первенств (2,5). Наибольшим коэффициентом оцениваются матчи финальной стадии мировых и континентальных чемпионатов - от 3,5 до 6,0.

Изменилась и система подсчета очков за результаты. Теперь за победу дается 1 очко, за ничью - 0,5, поражение - 0. Поражения в финальных стадиях турниров не будут учитываться. Из системы исключены подсчет среднего числа очков, набранных командой за год, коэффициент конфедераций, очки за поражение и победу в серии пенальти, но учитывается сила соперника.

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