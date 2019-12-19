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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

РУСАДА не согласилось с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд

Такое решение было принято на заседании наблюдательного совета Российского антидопингового агентства
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Об этом ТАСС сообщили в РУСАДА.

Решение было принято в четверг на заседании наблюдательного совета в московском офисе РУСАДА.

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"Присутствовал полный кворум, в соответствии с уставом РУСАДА, набсовет имеет право принимать решение для рекомендаций общему собранию РУСАДА, - сказал глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев. - В рамках дискуссии по поводу 9 декабря о решении WADA, мы приняли решение не соглашаться с этим решением".

На следующем этапе WADA подаст официальное уведомление о споре в CAS.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам Олимпийского комитета России (ОКР) будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.

Российский спорт подвергся санкциям из-за махинаций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг российских спортсменов с 2012 по 2015 год. WADA установило, что искаженная информация скрывает возможное нарушение антидопинговых правил 145 спортсменами. Сохранение идентичности базы данных являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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