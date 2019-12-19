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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

РУСАДА направит в WADA несогласие с решением исполкома в течение 10-15 дней

По словам главы наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева, ситуация будет развиваться в правовом поле
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в течение 10-15 дней направит во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) несогласие на решение исполкома организации о санкциях в отношении российского спорта. Об этом журналистам сообщил глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

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В четверг наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за несогласие с решением исполкома WADA о санкциях в отношении российского спорта. Теперь WADA необходимо будет подать официальное уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Думаю, что это будет в ближайшие 10-15 дней. Дальше мяч будет на стороне WADA, и ситуация будет развиваться в правовом поле. Предполагаю, что юридические компании, которые будут сопровождать процесс, будут принимать во внимание большое количество аргументов", - сказал Ивлев.

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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