Глава набсовета РУСАДА считает сильными аргументы России в споре с WADA

В четверг наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. В течение 10-15 дней РУСАДА направит в WADA несогласие на решение исполкома организации о санкциях в отношении российского спорта.

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев заявил, что российская сторона имеет сильные аргументы в споре со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом Ивлев заявил журналистам.

"К сожалению, наши позиции в диалоге с WADA не совпали, будем решать вопрос в юридической плоскости. Прогнозы давать не буду, но считаем, что [наши] аргументы достаточно сильные", - сказал Ивлев.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам Олимпийского комитета России (ОКР) будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.

Российский спорт подвергся санкциям из-за махинаций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг российских спортсменов с 2012 по 2015 год. WADA установило, что искаженная информация скрывает возможное нарушение антидопинговых правил 145 спортсменами. Сохранение идентичности базы данных являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.