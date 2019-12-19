Исинбаева и Хрычиков воздержались при голосовании набсовета РУСАДА по вопросу санкций WADA

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Члены наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева и Александр Хрычиков воздержались при голосовании по вопросу санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
В четверг наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение WADA о санкциях в отношении российского спорта. В течение 10-15 дней РУСАДА направит в WADA несогласие на решение исполкома организации о санкциях в отношении российского спорта.
"Пятеро из семи членов наблюдательного совета РУСАДА не согласились с санкциями WADA в отношении российского спорта, Елена Исинбаева и Александр Хрычиков - воздержались", - сказала Пахноцкая.
В состав руководящего органа антидопингового агентства входит семь человек. Председателем является управляющий партнер компании Ernst & Young по России Александр Ивлев, вице-председателем - академик РАМН Владимир Чехонин. В наблюдательный совет РУСАДА также входят руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Хрычиков, двукратная олимпийская чемпионка, член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета Исинбаева, представитель Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский и директор правового департамента Министерства спорта России Игорь Васильченко.
Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.