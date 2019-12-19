Исинбаева и Хрычиков воздержались при голосовании набсовета РУСАДА по вопросу санкций WADA

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Члены наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Елена Исинбаева и Александр Хрычиков воздержались при голосовании по вопросу санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В четверг наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение WADA о санкциях в отношении российского спорта. В течение 10-15 дней РУСАДА направит в WADA несогласие на решение исполкома организации о санкциях в отношении российского спорта.