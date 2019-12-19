Строительство стадиона в Оренбурге начнется предположительно через три-четыре года

Во вторник на пресс-конференции по итогам первой части сезона-2019/20 чемпионата России президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отметил, что "Оренбург" исправляет выдвинутые лигой замечания, которые, в частности, касаются реконструкции домашнего стадиона. Также Прядкин отметил, что в Оренбурге рассматривается вопрос строительства нового стадиона с крышей.

"Сергей Геннадьевич [Прядкин] приезжал в Оренбург с инспекционной проверкой по нашему стадиону, прошли, посмотрели, мы сейчас ведем реконструкцию по увеличению мест (вместимость стадиона "Газовик" составляет 7520 зрителей - прим. ТАСС), - сказал Кияев. - Но все равно это стадион, хоть он уютный, не сегодняшнего дня. Для проведения серьезных турниров, учитывая наши климатические условия, необходим современный стадион именно с выдвижной крышей. У РПЛ есть идея делать такие стадионы в Екатеринбурге, Уфе, Оренбурге и, возможно, Самаре, чтобы на них можно было проводить матчи в холодные времена года".

"Мы эту тему обсуждаем уже давно и достаточно серьезно, губернатор Денис Паслер тоже поддерживает эту идею, но это пока вопрос в перспективе. Нужно сначала договориться всем участвующим сторонам в реализации проекта, то есть, администрации области, министерству спорта, самому футбольному клубу, и нужно определить, кто какой вклад вносит, а потом уже можно будет говорить о выборе проекта. Дальше пойдет подготовка технического задания на проектирование, прохождение экспертиз, определение финансирования и потом уже само строительство. Я думаю, что в перспективе строительство начнется через три-четыре года", - отметил собеседник ТАСС.

Кияев сообщил, что клуб достиг предварительных договоренностей о продлении контрактов с большинством футболистов основного состава. "Сейчас все в отпусках, и пока подписывать не с кем, но договоренности с теми игроками, которые составляют костяк команды, достигнуты. Надеемся, что большая часть игроков переподпишет контракты на новых условиях", - заключил функционер.

Перед 20-м туром, который пройдет в марте 2020 года, "Оренбург" расположился на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 18 матчей. Клуб имеет одну игру в запасе, 23 февраля он проведет гостевую встречу 18-го тура с "Сочи", которая была перенесена из-за болезни игроков сочинской команды.