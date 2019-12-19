{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Строительство стадиона в Оренбурге начнется предположительно через три-четыре года

По словам президента ФК "Оренбург" Владимира Кияева, клуб достиг предварительных договоренностей о продлении контрактов с большинством футболистов основного состава

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент футбольного клуба "Оренбург" Владимир Кияев предположил, что строительство нового стадиона в городе начнется в 2022 или 2023 году. Такое мнение функционер высказал ТАСС.

Во вторник на пресс-конференции по итогам первой части сезона-2019/20 чемпионата России президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отметил, что "Оренбург" исправляет выдвинутые лигой замечания, которые, в частности, касаются реконструкции домашнего стадиона. Также Прядкин отметил, что в Оренбурге рассматривается вопрос строительства нового стадиона с крышей.

На эту тему
Попечители помогли РФС увеличить бюджет. Сборная сыграет на Евро-2020 в новой форме

"Сергей Геннадьевич [Прядкин] приезжал в Оренбург с инспекционной проверкой по нашему стадиону, прошли, посмотрели, мы сейчас ведем реконструкцию по увеличению мест (вместимость стадиона "Газовик" составляет 7520 зрителей - прим. ТАСС), - сказал Кияев. - Но все равно это стадион, хоть он уютный, не сегодняшнего дня. Для проведения серьезных турниров, учитывая наши климатические условия, необходим современный стадион именно с выдвижной крышей. У РПЛ есть идея делать такие стадионы в Екатеринбурге, Уфе, Оренбурге и, возможно, Самаре, чтобы на них можно было проводить матчи в холодные времена года".

"Мы эту тему обсуждаем уже давно и достаточно серьезно, губернатор Денис Паслер тоже поддерживает эту идею, но это пока вопрос в перспективе. Нужно сначала договориться всем участвующим сторонам в реализации проекта, то есть, администрации области, министерству спорта, самому футбольному клубу, и нужно определить, кто какой вклад вносит, а потом уже можно будет говорить о выборе проекта. Дальше пойдет подготовка технического задания на проектирование, прохождение экспертиз, определение финансирования и потом уже само строительство. Я думаю, что в перспективе строительство начнется через три-четыре года", - отметил собеседник ТАСС.

Кияев сообщил, что клуб достиг предварительных договоренностей о продлении контрактов с большинством футболистов основного состава. "Сейчас все в отпусках, и пока подписывать не с кем, но договоренности с теми игроками, которые составляют костяк команды, достигнуты. Надеемся, что большая часть игроков переподпишет контракты на новых условиях", - заключил функционер.

Перед 20-м туром, который пройдет в марте 2020 года, "Оренбург" расположился на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 18 матчей. Клуб имеет одну игру в запасе, 23 февраля он проведет гостевую встречу 18-го тура с "Сочи", которая была перенесена из-за болезни игроков сочинской команды.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Еврокубки
Баскетболист ЦСКА Джеймс признан лучшим игроком 14-го тура Евролиги
Американец в третий раз в сезоне признан лучшим игроком тура
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС