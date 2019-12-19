{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Руководство РУСАДА не будет комментировать решение набсовета о несогласии с санкциями WADA

На следующем этапе WADA подаст официальное уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не будет комментировать решение наблюдательного совета организации не соглашаться с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Ни я, ни генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус не будем комментировать решение наблюдательного совета о несогласии с вердиктом WADA", - сказала Пахноцкая.

На эту тему
Глава набсовета РУСАДА считает сильными аргументы России в споре с WADA

На следующем этапе WADA подаст официальное уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам Олимпийского комитета России (ОКР) будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.

Российский спорт подвергся санкциям из-за махинаций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг российских спортсменов с 2012 по 2015 год. WADA установило, что искаженная информация скрывает возможное нарушение антидопинговых правил 145 спортсменами. Сохранение идентичности базы данных являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Еврокубки
Баскетболист ЦСКА Джеймс признан лучшим игроком 14-го тура Евролиги
Американец в третий раз в сезоне признан лучшим игроком тура
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС