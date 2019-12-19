Руководство РУСАДА не будет комментировать решение набсовета о несогласии с санкциями WADA

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не будет комментировать решение наблюдательного совета организации не соглашаться с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
"Ни я, ни генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус не будем комментировать решение наблюдательного совета о несогласии с вердиктом WADA", - сказала Пахноцкая.
На следующем этапе WADA подаст официальное уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).
9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам Олимпийского комитета России (ОКР) будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.
Российский спорт подвергся санкциям из-за махинаций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг российских спортсменов с 2012 по 2015 год. WADA установило, что искаженная информация скрывает возможное нарушение антидопинговых правил 145 спортсменами. Сохранение идентичности базы данных являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.