Руководство РУСАДА не будет комментировать решение набсовета о несогласии с санкциями WADA

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не будет комментировать решение наблюдательного совета организации не соглашаться с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Ни я, ни генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус не будем комментировать решение наблюдательного совета о несогласии с вердиктом WADA", - сказала Пахноцкая.