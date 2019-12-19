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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Свищев: отстаивание интересов российского спорта в суде является необходимостью

В четверг наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Отстаивание интересов российского спорта и чистых российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS) является необходимостью. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

В четверг наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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"Национальное антидопинговое агентство и мы все поняли, что это не чисто антидопинговые проблемы - это допинг, смешанный с политикой, - сказал Свищев. - Эти вопросы необходимо оспаривать, если у нас допинг - давайте решать эту проблему, если здесь замешана политика и интерес других национальных агентств, которые выступают за пожизненное отстранение России и отказ в допуске на соревнования нашим спортсменам, то эти вещи надо разделять. Приветствую решение РУСАДА и то, что, вероятно, мы будем отстаивать интересы российского спорта и чистых российских спортсменов в судах". 

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Согласно решению исполкома, российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях. Четырехлетние санкции предусматривают запрет России подавать заявки на проведение крупных турниров.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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