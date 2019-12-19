Покровская: набсовет РУСАДА принял верное решение, правду нужно отстаивать в суде

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял верное решение о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта - правду нужно отстаивать в суде. Таким мнением с ТАСС поделилась российский тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Теперь РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение исполкома WADA, а затем WADA должно будет подать официальное уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Правильно решение - нужно идти в суд, наше дело правое. А наша задача - спортсменов и тренеров - работать в обычном режиме, готовиться к Олимпиаде. Других вариантов у нас нет", - сказала Покровская.

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА, что приводит российский спорт к ряду санкций. В том числе лишению права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них. Кроме того спортсмены страны могут оказаться лишенными права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.