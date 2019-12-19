{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Покровская: набсовет РУСАДА принял верное решение, правду нужно отстаивать в суде

РУСАДА направит в WADA несогласие на решение исполкома организации о санкциях в отношении российского спорта
Татьяна Покровская Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Татьяна Покровская
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял верное решение о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта - правду нужно отстаивать в суде. Таким мнением с ТАСС поделилась российский тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

На эту тему
Ивлев: РУСАДА направит в WADA несогласие с решением исполкома в течение 10-15 дней

Теперь РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение исполкома WADA, а затем WADA должно будет подать официальное уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Правильно решение - нужно идти в суд, наше дело правое. А наша задача - спортсменов и тренеров - работать в обычном режиме, готовиться к Олимпиаде. Других вариантов у нас нет", - сказала Покровская.

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА, что приводит российский спорт к ряду санкций. В том числе лишению права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них. Кроме того спортсмены страны могут оказаться лишенными права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Еврокубки
Баскетболист ЦСКА Джеймс признан лучшим игроком 14-го тура Евролиги
Американец в третий раз в сезоне признан лучшим игроком тура
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС