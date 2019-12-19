Винер-Усманова: честных спортсменов России надо защищать через суд, это верное решение

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Честных спортсменов нужно защищать через суд, поэтому решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) - единственно верное. Таким мнением с ТАСС поделилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной сборной Ирина Винер-Усманова.
Наблюдательный совет РУСАДА в четверг рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, в ближайшее время обсудит этот вопрос и отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).
"Ряд обвинений в адрес российского спорта действительно были справедливы - у нас есть грязные хвосты, за которые нужно держать ответ. Но чистые спортсмены не могут отвечать за грехи тех спортсменов и чиновников, которые их совершил, они должны иметь право выступать на Олимпийских играх под своим флагом и со своим гимном. Поэтому решение РУСАДА идти через суды - единственно верное, другого выхода у нас нет", - заявила Винер-Усманова.
"Я могу привести в пример слова, неоднократно сказанные главой МОК [Томасом Бахом] в прессе, - спорт и политика несовместимы, их нельзя смешивать. А также слова нашего президента Владимира Путина - коллективная ответственность неприемлема. Что касается спортсменов - они как работали, так и будут работать. Порядочные спортсмены не должны пострадать", - подчеркнула Винер-Усманова.
Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Согласно решению исполкома, российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях. Четырехлетние санкции предусматривают запрет России подавать заявки на проведение крупных турниров, в числе которых Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.