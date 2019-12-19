Винер-Усманова: честных спортсменов России надо защищать через суд, это верное решение

Наблюдательный совет РУСАДА в четверг рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, в ближайшее время обсудит этот вопрос и отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Ряд обвинений в адрес российского спорта действительно были справедливы - у нас есть грязные хвосты, за которые нужно держать ответ. Но чистые спортсмены не могут отвечать за грехи тех спортсменов и чиновников, которые их совершил, они должны иметь право выступать на Олимпийских играх под своим флагом и со своим гимном. Поэтому решение РУСАДА идти через суды - единственно верное, другого выхода у нас нет", - заявила Винер-Усманова.