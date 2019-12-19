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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Вяльбе призвала бороться до конца за отмену антироссийских санкций WADA

В четверг наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что за отмену санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов нужно бороться до конца, не опуская рук. Такое мнение Вяльбе высказала ТАСС.

В четверг наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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"Понятное дело, что мы не должны были соглашаться с санкциями WADA, это абсолютно правильное решение. Нужно бороться за спортсменов до конца, не опуская рук", - подчеркнула Вяльбе.

В феврале прошлого года CAS полностью или частично оправдал 39 российских спортсменов, которые принимали участие в Олимпийских играх в Сочи. Вяльбе присутствовала на судебных слушаниях, которые проходили в Женеве в течение недели.

"Несмотря на это [оправдание спортсменов], я не хочу что-то предсказывать. Я никогда не даю прогнозов - это неблагодарное дело. Поэтому воздержусь от прогноза перспектив по этому делу", - сказала Вяльбе.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что должно повлечь санкции в отношении российского спорта: страна на четыре года лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Кроме того, государственным служащим и членам Олимпийского комитета России (ОКР) будет запрещено посещать указанные события в качестве официальных лиц.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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