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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Международный паралимпийский комитет примет любые сроки судебных слушаний по России

Наблюдательный совет РУСАДА в четверг рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с санкциями WADA
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс Francois Nel/Getty Images
Описание
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс
© Francois Nel/Getty Images

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) согласится с любыми сроками судебного разбирательства по российскому вопросу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в четверг рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, в ближайшее время обсудит этот вопрос и до 30 декабря должен отправить решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

"МПК уважает любые сроки, требуемые CAS. Но что в этом вопросе является еще более важным, так это верное решение", - сообщили в комитете.

Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор, на рекомендациях которого было основано решение исполкома, не исключил, что CAS вынесет вердикт до старта Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут летом 2020 года в Токио. Решение CAS можно будет опротестовать в Федеральном суде Швейцарии, в связи с чем в WADA не исключили, что санкции в отношении России вступят в силу после Олимпиады-2020 - в таком случае решения исполкома организации распространятся на Игры-2024.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Согласно решению исполкома, российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях. Четырехлетние санкции предусматривают запрет России подавать заявки на проведение крупных турниров, в числе которых Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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