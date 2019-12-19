Падел официально признали видом спорта в России

ТАСС, 19 декабря. Министерство спорта РФ включило во Всероссийский реестр видов спорта новую дисциплину - падел. Об этом сообщила пресс-служба Федерации падела России.

Падел представляет из себя смешение большого тенниса и сквоша. Размеры и разметка корта, а также принцип начисления очков сопоставимы с принятыми в большом теннисе. Главным отличием является наличие прозрачных стен высотой четыре метра, расположенных по периметру площадки. За исключением подач, игроки имеют право использовать удары с отскоком мяча от них.

Размеры ракеток сопоставимы с теми, которыми играют в большой теннис, но у них более короткие рукоятки, а вместо сетки используется гладкая сплошная поверхность из пенопласта, покрытая деревом или пластиком.

Падел был придуман в Мексике в 1962 году, а позднее приобрел популярность в латино-американских странах. В Международную федерацию падела (FIP) входят 44 национальные федерации, в том числе российская. Начиная с 1992 года чемпионаты мира по этому виду спорта проходят раз в два года. За это время только представители Испании и Аргентины выигрывали золотые награды.