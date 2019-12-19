{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Падел официально признали видом спорта в России

Данный вид спорта представляет из себя смешение большого тенниса и сквоша

ТАСС, 19 декабря. Министерство спорта РФ включило во Всероссийский реестр видов спорта новую дисциплину - падел. Об этом сообщила пресс-служба Федерации падела России.

Падел представляет из себя смешение большого тенниса и сквоша. Размеры и разметка корта, а также принцип начисления очков сопоставимы с принятыми в большом теннисе. Главным отличием является наличие прозрачных стен высотой четыре метра, расположенных по периметру площадки. За исключением подач, игроки имеют право использовать удары с отскоком мяча от них.

Размеры ракеток сопоставимы с теми, которыми играют в большой теннис, но у них более короткие рукоятки, а вместо сетки используется гладкая сплошная поверхность из пенопласта, покрытая деревом или пластиком.

Падел был придуман в Мексике в 1962 году, а позднее приобрел популярность в латино-американских странах. В Международную федерацию падела (FIP) входят 44 национальные федерации, в том числе российская. Начиная с 1992 года чемпионаты мира по этому виду спорта проходят раз в два года. За это время только представители Испании и Аргентины выигрывали золотые награды.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Футбол в России
РФС организует новогодний автопробег с семейным праздником в Нижнем Новгороде
Автопробег "Наши парни" начнется 21 декабря у Дома футбола в Москве, колонну возглавит автобус сборной России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС