Колобков поддержал рекомендацию набсовета РУСАДА оспорить санкции WADA

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта и оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом Колобков сообщил ТАСС.

В четверг наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за несогласие с решением исполкома WADA о санкциях в отношении российского спорта. Теперь РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение исполкома WADA. Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать официальное уведомление о споре в CAS.

"На мой взгляд, это правильно", - сказал Колобков.

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Также WADA ввело запрет на посещение международных соревнований российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.