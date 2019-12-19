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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Колобков поддержал рекомендацию набсовета РУСАДА оспорить санкции WADA

Министр спорта РФ назвал верным решение отстаивать права в Спортивном арбитражном суде
Министр спорта РФ Павел Колобков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал рекомендацию наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта и оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом Колобков сообщил ТАСС.

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В четверг наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за несогласие с решением исполкома WADA о санкциях в отношении российского спорта. Теперь РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение исполкома WADA. Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать официальное уведомление о споре в CAS.

"На мой взгляд, это правильно", - сказал Колобков.

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Также WADA ввело запрет на посещение международных соревнований российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.

Теги
Колобков, Павел АнатольевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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