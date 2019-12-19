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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Драчев ждет, что суд встанет на сторону невиновных российских спортсменов в споре с WADA

Набсовет в четверг рекомендовал совету учредителей РУСАДА не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с санкциями к российскому спорту, которые были приняты исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом он заявил ТАСС.

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Набсовет в четверг рекомендовал совету учредителей РУСАДА не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, в ближайшее время обсудит этот вопрос и до 30 декабря отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Это объяснимое решение, я его полностью поддерживаю, потому что санкции WADA противоречат Олимпийской хартии. Если есть частные случаи нарушения правил, то они должны быть рассмотрены, а обвинять всю команду и всю страну - некорректно, это чисто политическое решение", - сказал Драчев.

"Надеюсь на здравый смысл судей, которые будут в CAS рассматривать этот вопрос, на то, что они объективно оценят ситуацию в российском спорте. Не должны страдать спортсмены, которые не имеют отношения к событиям тех лет, многие из них тогда еще даже не начали профессиональную карьеру", - добавил он.

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Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Согласно решению исполкома, российским госслужащим, руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать крупные спортивные мероприятия, занимать посты в международных спортивных организациях. Четырехлетние санкции предусматривают запрет России подавать заявки на проведение крупных турниров, в числе которых Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.

Российский спорт подвергся санкциям из-за махинаций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг российских спортсменов с 2012 по 2015 год. WADA установило, что искаженная информация скрывает возможное нарушение антидопинговых правил 145 спортсменами. Сохранение идентичности базы данных являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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