Ярославская область не прекращала подготовку к матчам ЧМ-2022 по волейболу

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Ярославской области не прекращали готовиться к проведению игр чемпионата мира по волейболу 2022 года, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта. Об этом на своей странице в соцсети "Вконтакте" написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

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Корреспондент ГТРК "Ярославия" Арсений Кондратьев в четверг во время большой пресс-конференции спросил президента России Владимира Путина, будут ли, несмотря на решение исполкома WADA о санкциях в отношении российского спорта, строиться спортивные объекты и развиваться транспортная инфраструктура в регионах, где планировалось проведение международных спортивных соревнований. В частности, в Ярославле планировалось проведение игр чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Президент сообщил, что Россия примет чемпионат мира по волейболу 2022 года, несмотря на санкции WADA, и предложил дождаться окончательного решения Спортивного арбитражного суда (CAS). "Мы не прекращали подготовку к чемпионату мира по волейболу до прояснения ситуации с решением WADA. Сегодня в ходе своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин подтвердил, что надо дождаться апелляций. <…> Для региона этот чемпионат - хороший шанс развить туристическую и дорожную инфраструктуру. Продолжаем готовиться", - написал Миронов.

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