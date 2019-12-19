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Единая лига ВТБ

Сергей Панов назначен генеральным менеджером баскетбольного клуба "Нижний Новгород"

Ранее он был генеральным менеджером клуба с 2008 по 2014 год

ТАСС, 19 декабря. Двукратный серебряный призер чемпионата мира по баскетболу Сергей Панов назначен на пост генерального менеджера клуба "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Такое решение было принято на заседании правления клуба. Ранее Панов уже занимал пост генменеджера "Нижнего Новгорода" с 2008 по 2014 годы, после чего был назначен министром спорта Нижегородской области.

"Должность генерального менеджера подразумевает под собой работу с игроками и тренерским штабом. И речь не только о подписаниях и заменах, но и о том, чтобы найти нужные слова для команды в раздевалке, да и в обычной жизни. Будем работать над тем, чтобы победы случались как можно чаще", - сказал Панов.

В качестве игрока Панов в составе сборной России дважды становился серебряным призером чемпионатов мира, а также выигрывал серебряную и бронзовую медали первенства Европы. На клубном уровне Панов вместе с ЦСКА 10 раз становился чемпионом России, а позднее дважды повторил это достижение вместе с пермским "Урал-Грейтом".

"Нижний Новгород" занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав четыре победы в десяти матчах. В турнирной таблице Лиги чемпионов нижегородская команда идет на третьей строчке, имея в активе шесть побед при трех поражениях.

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