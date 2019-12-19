Сергей Панов назначен генеральным менеджером баскетбольного клуба "Нижний Новгород"

ТАСС, 19 декабря. Двукратный серебряный призер чемпионата мира по баскетболу Сергей Панов назначен на пост генерального менеджера клуба "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Такое решение было принято на заседании правления клуба. Ранее Панов уже занимал пост генменеджера "Нижнего Новгорода" с 2008 по 2014 годы, после чего был назначен министром спорта Нижегородской области.

"Должность генерального менеджера подразумевает под собой работу с игроками и тренерским штабом. И речь не только о подписаниях и заменах, но и о том, чтобы найти нужные слова для команды в раздевалке, да и в обычной жизни. Будем работать над тем, чтобы победы случались как можно чаще", - сказал Панов.

В качестве игрока Панов в составе сборной России дважды становился серебряным призером чемпионатов мира, а также выигрывал серебряную и бронзовую медали первенства Европы. На клубном уровне Панов вместе с ЦСКА 10 раз становился чемпионом России, а позднее дважды повторил это достижение вместе с пермским "Урал-Грейтом".

"Нижний Новгород" занимает девятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав четыре победы в десяти матчах. В турнирной таблице Лиги чемпионов нижегородская команда идет на третьей строчке, имея в активе шесть побед при трех поражениях.