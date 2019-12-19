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Футбол в России

РФС организует новогодний автопробег с семейным праздником в Нижнем Новгороде

Автопробег "Наши парни" начнется 21 декабря у Дома футбола в Москве, колонну возглавит автобус сборной России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) проведет новогодний автопробег по маршруту Москва - Нижний Новгород, который завершится семейным праздником. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Автопробег "Наши парни" начнется 21 декабря у Дома футбола в Москве, колонну возглавит автобус сборной России. Маршрут завершится семейным праздником в Нижнем Новгороде на площади перед одноименной ареной, где будут организованы новогодняя почта сборной России, фотозоны с Дедом Морозом и Санта-Клаусом, футбольные матчи с легендами, розыгрыши атрибутики национальной сборной, подарки и праздничный салют. Также для любителей фигурного катания у площади состоится ледовое шоу с участием олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой и двукратного призера Олимпиад, двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой.

По пути в Нижний Новгород автобус сделает несколько остановок, в том числе в детском доме в городе Гороховце Владимирской области. Бывшие игроки сборной Руслан Пименов, Дмитрий Сенников и Дмитрий Хлестов сыграют роли Дедов Морозов, Снегурочками станут футболистки сборной России Лина Якупова и Вероника Куропаткина.

В октябре на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" было подписано соглашение о сотрудничестве по программам развития и популяризации футбола.

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