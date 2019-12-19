Леонид Слуцкий назначен главным тренером футбольного клуба "Рубин"

КАЗАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера ФК "Рубин", - сказал собеседник агентства.

Соглашение со специалистом рассчитано на пять лет. В штаб Слуцкого вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и испанский тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.