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Футбол в России

Леонид Слуцкий назначен главным тренером футбольного клуба "Рубин"

Соглашение со специалистом рассчитано на пять лет
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий
© Валерий Матыцин/ТАСС

КАЗАНЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
"Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера ФК "Рубин", - сказал собеседник агентства.

Соглашение со специалистом рассчитано на пять лет. В штаб Слуцкого вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и испанский тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.

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16 декабря пост тренера "Рубина" покинул Роман Шаронов. Из-за отсутствия у россиянина тренерской лицензии Pro формально функции главного тренера команды выполнял испанец Эдуардо Докампо, однако фактически командой руководил Шаронов. Испанец и остальные члены тренерского штаба Шаронова также покинули казанский клуб.

Слуцкому 48 лет, его последним клубом был голландский "Витесс", который он возглавлял с июля 2018 года по ноябрь 2019-го. В тренерский штаб специалиста входили бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие и Олег Яровинский, они покинули клуб вместе со Слуцким.

Также Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды признавался лучшим тренером года в России. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.

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Российский футбол
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