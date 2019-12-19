Алдонин: назначение Слуцкого тренером на пять лет говорит о серьезности амбиций "Рубина"

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Руководство казанского "Рубина" приняло решение подписать пятилетний контракт с новым главным тренером Леонидом Слуцким, потому что клуб имеет серьезные амбиции на будущее. Таким мнением с ТАСС поделился бывший подопечный Слуцкого в московском ЦСКА Евгений Алдонин.

В четверг пресс-служба казанского клуба сообщила ТАСС, что 48-летний специалист подписал контракт с клубом.

"Хороший тренер не должен долго находиться без работы, - сказал Алдонин. - Видимо, "Рубин" предложил Слуцкому выгодные условия, обрисовал перспективы. В целом, у "Рубина" есть история и амбиции. Так что, скорее всего, мы еще увидим серьезного конкурентоспособного соперника, и, дай бог, чемпиона, но сейчас трудно говорить о том, на что претендует "Рубин", команда молодая и перспективная, но результат пока оставляет желать лучшего".

Слуцкий заключил соглашение на пять лет. "Я думаю, что Слуцкий ставит перед собой высокие цели. Ему виднее было в этой ситуации, он поработал в Европе, соскучился по России, и, наверное, решил подписать долгосрочный контракт. Видимо, это говорит о серьезных амбициях клуба в связи с этим назначением", - добавил Алдонин.

После 19 матчей "Рубин" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 19 очков.