{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Боксер Мчуну считает своего соперника Лебедева одним из лучших тяжеловесов мира

Лебедев проведет бой против Мчуну 21 декабря в Красноярске
Табисо Мчуну Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Табисо Мчуну
© Донат Сорокин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Южноафриканский боксер Табисо Мчуну назвал своего соперника россиянина Дениса Лебедева одним из лучших тяжеловесов в мире. Об этом он рассказал в четверг журналистам после открытой тренировки.

На эту тему
Боксер Лебедев готовился к возвращению в спорт в России из-за отсутствия визы США

Лебедев проведет бой против Мчуну 21 декабря в Красноярске. На кону будет серебряный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг. Этот поединок станет первым для россиянина после возобновления карьеры.

"Это сильный и крепкий боксер, бывший чемпион мира, один из лучших боксеров в этой весовой категории. Это будет очень сложный для меня и интересный бой", - сказал Мчуну.

"Он победил многих боксеров, также, как и я. Надеюсь, что тот опыт, который я получил в этих боях, позволит выиграть в субботу", - подчеркнул южноафриканец.

Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.

В активе 31-летнего Мчуну 21 победа (13 нокаутом) и пять поражений. Он один раз боксировал за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), проиграв украинцу Александру Усику нокаутом в девятом раунде в 2016 году.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Яровинский назначен спортивным директором футбольного клуба "Рубин"
Он ранее работал вместе с сегодня назначенным на пост главного тренера казанского клуба Леонидом Слуцким
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС