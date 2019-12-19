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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

CAS сможет в любое время начать рассмотрение дела WADA и РУСАДА

В суде сообщили, что нерабочими будут только 25, 26 декабря и 1, 2 января
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© EPA-EFE/Andrew Harnik

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в любое время сможет начать рассмотрение апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о признании РУСАДА несоответствующим кодексу международной организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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В четверг наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за несогласие с решением исполкома WADA о санкциях в отношении российского спорта. Теперь РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение исполкома WADA. Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать официальное уведомление о споре в CAS.

"Офис CAS будет открыт в течение всего рождественского и новогоднего периода, за исключением 25 и 26 декабря 2019 года, а также 1 и 2 января 2020 года, - говорится в сообщении. - Таким образом, CAS будет в состоянии открыть процедуру, если это потребуется, без промедления".

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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