Проект волейбольного центра к ЧМ-2022 в Ярославле пройдет экспертизу в 2019 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 декабрь. /ТАСС/. Экспертиза проектной документации волейбольного центра, который планируется построить в Ярославле к чемпионату мира по волейболу 2022 года, будет завершена на следующей неделе. Об этом журналистам сообщил директор областного департамента строительства Виктор Жучков.

В четверг во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина спросили, будут ли, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта, строиться спортивные объекты и развиваться транспортная инфраструктура в регионах, где планировалось проведение международных соревнований. В частности, в Ярославле в 2022 году должный пройти матчи чемпионата мира по волейболу. Президент сообщил, что Россия примет чемпионат мира, несмотря на санкции WADA, и предложил дождаться окончательного решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

"Нам удалось быстро провести конкурсные процедуры и летом текущего года был заключен контракт, уже с октября началась процедура проведения экспертизы проектной документации. На сегодняшний день проектная документация полностью разработана, экспертиза завершается на будущей неделе. Мы получим экспертизу комплексного проекта, который будет размещаться на участке 5 га на пересечении улицы Марголина и проспекта Фрунзе. Это два здания - основное и для пляжного волейбола", - сказал Жучков.

По его словам, в основном здании будут находиться два больших зала - для проведения основных матчей, рассчитанный на 6 тыс. зрителей, а также тренировочный зал с трибунами на 500 зрителей.

"В зале для тренировок по пляжному волейболу даже предусматривается подогрев кварцевого песка. Самые современные технологии будут применены для этого центра, мы надеемся, что нам удастся получить финансирование и реализовать данный проект", - добавил Жучков.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ чемпионаты мира и Олимпиады.

Волейбольный комплекс в Ярославле

Как ранее сообщали власти региона, основной площадкой для проведения чемпионата мира по волейболу в Ярославле заявлена "Арена 2000". Помимо этого, в городе к 2022 году планируется построить современный волейбольный комплекс для проведения матчей мужского чемпионата мира по волейболу. На подготовку проектно-сметной документации и прохождение экспертизы правительство Москвы выделяло 110 млн рублей.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Турнир должны принять Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Белгород (резервный город).