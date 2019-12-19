Боксеру Мчуну хватило времени на акклиматизацию перед боем с Лебедевым в Красноярске

Лебедев проведет бой против Мчуну 21 декабря в Красноярске. На кону будет серебряный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг. Этот поединок станет первым для россиянина после возобновления карьеры.

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Южноафриканскому боксеру Табисо Мчуну, прибывшему в понедельник в Красноярск на бой с россиянином Денисом Лебедевым, хватило времени на акклиматизацию. Об этом он рассказал в четверг журналистам после открытой тренировки.

"Я хорошо себя чувствую. Мне хватило времени акклиматизироваться, и я полностью готов к бою", - сказал Мчуну. Он отметил, что усердно готовился и готов к тому, что поединок пройдет все запланированные 12 раундов.

В Красноярске в эти дни холодная погода, температура опустилась ниже 10 градусов мороза. По прилете в Красноярск южноафриканцу подарили шапку-ушанку и меховые варежки.

В активе 31-летнего Мчуну 21 победа (13 нокаутом) и пять поражений. Он один раз боксировал за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), проиграв украинцу Александру Усику нокаутом в девятом раунде в 2016 году.

Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.