Яровинский назначен спортивным директором футбольного клуба "Рубин"

ТАСС, 19 декабря. Олег Яровинский, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в голландском футбольном клубе "Витесс", назначен спортивным директором казанского "Рубина". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

В четверг Слуцкий был назначен на пост главного тренера "Рубина", сменив на этом посту уволенного Романа Шаронова, соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на пять лет. В штаб Слуцкого вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и испанский тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес. Яровинский назначен спортивным директором клуба.

"Спортивным директором "Рубина" назначен Олег Яровинский. Сесар Навас, возглавлявший селекционный отдел, сохранит свой пост", - сообщает пресс-служба "Рубина".

Яровинский вместе с братьями Василием и Алексеем Березуцкими входил в тренерский штаб прошлого клуба Слуцкого - "Витесса". Березуцкие не вошли в тренерский штаб Слуцкого в "Рубине". Также Яровинский работал вместе со специалистом в "Москве", был спортивным директором в самарских "Крыльях Советов", начальником селекционного отдела и спортивным директором ЦСКА, помощником тренера в английском "Халле" и "Витессе".

Слуцкий работал в "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды признавался лучшим тренером года в России. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.