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Путин направил приветствие участникам и гостям бала "Звезды студенческого спорта"

Президент подчеркнул, что государство и впредь будет поддерживать студентов-спортсменов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям бала "Звезды студенческого спорта". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Это важное, торжественное и по-настоящему праздничное мероприятие вновь собрало в Москве молодых атлетов - признанных лидеров мирового спорта, а также представителей вузов, спортивных федераций, государственных, общественных, волонтерских организаций, тех, кто своим неустанным трудом и талантом содействует развитию и популяризации студенческого спорта, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни", - говорится в телеграмме.

Президент добавил, что в этом году российские студенты-спортсмены "добились впечатляющих результатов, достойно представили нашу страну на многих престижных международных соревнованиях, в том числе на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске".

Путин подчеркнул, что государство и впредь будет поддерживать студентов-спортсменов на пути к высоким целям и выразил уверенность, что их твердый характер и стремление бороться до конца будут помогать им в спорте и жизни.

Бал "Звезды студенческого спорта" - торжественная церемония чествования лучших студентов-спортсменов. Впервые состоялся в 2013 году в Государственном Кремлевском дворце.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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