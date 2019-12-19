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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

WADA приняло к сведению решение набсовета РУСАДА оспорить санкции в CAS

Агентство публично объявит о факте получения соответствующего уведомления от РУСАДА

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло к сведению решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), члены которого проголосовали за то, чтобы оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) санкции в отношении российского спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

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В четверг наблюдательный совет РУСАДА проголосовал за несогласие с решением исполкома WADA о санкциях в отношении российского спорта. Теперь РУСАДА необходимо до 30 декабря отправить ответ на решение WADA. Всемирное антидопинговое агентство должно будет подать официальное уведомление о споре в CAS.

"WADA принимает к сведению решение РУСАДА оспорить вердикт исполкома, единогласно принятый 9 декабря в соответствии с рекомендацией комитета по соответствию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также там напомнили процедуру и сроки обжалования решения. "Когда уведомление от РУСАДА будет получено, WADA публично объявит об этом", - отметили в WADA.

Исполком WADA 9 декабря единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Если санкции вступят в силу, Россия на четыре года лишится права проводить Олимпийские игры и чемпионаты мира и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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