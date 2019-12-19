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Допинг в спорте

МОК обязал украинского штангиста Торохтия вернуть золотую медаль Олимпиады-2012

В среду спортсмен был дисквалифицирован на два года за употребление допинга

ТАСС, 19 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на дисквалифицированного Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) за антидопинговые нарушения украинца Алексея Торохтия. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Торохтий был дисквалифицирован на два года в среду за применение дегидрохлорметилтестостерона. Ранее 33-летний штангист был временно отстранен от участия в соревнованиях после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2012 года, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 кг.

Согласно решению МОК, его результат на Олимпиаде в Лондоне аннулирован, а сам спортсмен обязан вернуть полученные за победу олимпийские медаль, диплом и значок. IWF рекомендуется соответствующим образом изменить результаты прошедших соревнований и рассмотреть любые дальнейшие действия в пределах своей компетенции, а национальный олимпийский комитет Украины должен обеспечить выполнение этого решения.

Помимо золотой медали Олимпийских игр, в активе Торохтия бронзовая награда чемпионата мира - 2011, а также серебряная (2009) и бронзовая (2010) медали чемпионатов Европы.

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Допинг
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