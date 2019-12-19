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КХЛ

Кудашов: качество льда на "Газпром Арене" ухудшилось со второго периода

СКА уступил ЦСКА со счетом 0:1
Главный тренер СКА Алексей Кудашов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер СКА Алексей Кудашов
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Качество льда на футбольном стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге во время матча между СКА и ЦСКА ухудшилось, начиная со второго периода. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды из Санкт-Петербурга Алексей Кудашов.

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В четверг СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил ЦСКА со счетом 0:1.

"Хотел бы поблагодарить болельщиков, они оказали огромную поддержку. Игра шла до гола, до ошибки, и мы ее совершили, поэтому и такой результат. Лед со второго периода был не совсем хорош, старались играть проще, шайба постоянно прыгала, трудно было принять шайбу и отдать точный пас. Сегодня обе команды играли хорошо в обороне и старались не допустить ошибок", - отметил Кудашов.

ЦСКА набрал 55 очков в 37 матчах и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. СКА после 39 встреч идет вторым с 54 очками в активе. В следующем матче ЦСКА 22 декабря сыграет на выезде с подольским "Витязем", СКА в тот же день примет магнитогорский "Металлург".

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