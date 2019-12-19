Роман Ротенберг: СКА готов сыграть гостевой матч КХЛ на футбольном стадионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА готов провести матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на выезде на футбольном стадионе. Об этом журналистам рассказал первый вице-президент СКА Роман Ротенберг.

В четверг на футбольной "Газпром Арене" прошла встреча КХЛ между СКА и ЦСКА (0:1). Матч посетили 61 810 зрителей.

"Все зависит от календаря, здесь вопрос организаторов, кто и как финансирует. Мы хотим играть больше таких матчей с любыми командами. Надо изучать разные возможности. Мы готовы играть и на выезде, например на "Казань-Арене" готовы сыграть", - отметил Ротенберг.

Эта встреча стала четвертой для хоккейных команд на "Газпром Арене": в декабре 2018 года сборная России в рамках прошлогоднего розыгрыша Кубка Первого канала победила финнов (5:0), а СКА проиграл ЦСКА (1:4), 15 декабря этого года российские хоккеисты обыграли финнов со счетом 2:0.

"Когда мы проводили первый матч, было очень много вопросов. В этом смысле было непросто провести первый матч, сейчас для организаторов стало легче", - рассказал Ротенберг.