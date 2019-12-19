Роман Ротенберг хотел увидеть больше голов в матче КХЛ между СКА и ЦСКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Первый вице-президент СКА Роман Ротенберг в беседе с журналистами отметил, что хотел бы увидеть более результативный хоккей в исполнении СКА и ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на футбольном стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге в четверг завершилась победой столичной команды со счетом 1:0.

"Конечно, хотелось бы нам всем увидеть побольше голов, в этом смысле есть некоторое разочарование. Но сейчас такой хоккей, было много борьбы. Из слабых мест сегодня - качество льда. Но в таких матчах всегда качество льда не лучшее, но оно одинаковое для обеих команд, здесь все справедливо", - сказал Ротенберг.

ЦСКА набрал 55 очков в 37 матчах и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. СКА после 39 встреч идет вторым с 54 очками в активе. В следующем матче ЦСКА 22 декабря сыграет на выезде с подольским "Витязем", СКА в тот же день примет магнитогорский "Металлург".