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КХЛ

Хелльберг: матчи КХЛ на футбольном стадионе хороши для российского хоккея

Вратарь СКА отметил, что матч на "Газпром Арене" стал масштабным событием для болельщиков и лиги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на футбольных стадионах хороши для российского хоккея. Об этом журналистам рассказал шведский голкипер СКА Магнус Хелльберг.

В четверг на футбольной "Газпром Арене" прошла встреча КХЛ между СКА и ЦСКА (0:1).

"Матчи против ЦСКА всегда очень упорные, у них хорошо выстроена оборона, и они стараются наказывать за потери. В третьем периоде соперник получил отличный шанс и реализовал его. Плохо, что мы проиграли при такой атмосфере, более 60 тысяч болельщиков дома. Это невероятно, у меня мурашки по коже от одной мысли об этом, очень расстроился, я очень хотел, чтобы мы победили", - отметил Хелльберг.

"Было очень жарко, в таких условиях сложно поддерживать хороший лед в течение игры, но это один и тот же лед для обеих команд, жаловаться не на что. Была хорошая игра, к сожалению, соперник забил один гол, а мы не смогли. Не думаю, что такой маленький счет был из-за льда, у обеих команд были моменты. Это масштабное событие для болельщиков и для лиги, это хорошо для российского хоккея", - добавил вратарь СКА.

ЦСКА набрал 55 очков в 37 матчах и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. СКА после 39 встреч идет вторым с 54 очками в активе. В следующем матче ЦСКА 22 декабря сыграет на выезде с подольским "Витязем", СКА в тот же день примет магнитогорский "Металлург".

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