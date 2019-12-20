ВФЛА попросила РУСАДА включить в свои пулы тестирования легкоатлетов Лесного и Сокирского

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) список спортсменов, рекомендуемых для включения в пул тестирования на первый квартал 2020 года. Как сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева, в поданном списке присутствуют толкатель ядра Александр Лесной и метатель молота Алексей Сокирский, которых Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не включила в свой пул допинг-тестирования.

"ВФЛА направила в РУСАДА список спортсменов в пул допинг-тестирования на первый квартал 2020 года, - сказала Юхарева. - Российское антидопинговое агентство на основании своих критериев будет принимать решение о внесении того или иного легкоатлета в свои пулы. В числе вошедших в последний список есть и Лесной с Сокирским, которые не вошли в новый международный пул тестирования".

В настоящее время в национальный регистрируемый и расширенный пулы тестирования РУСАДА входят 493 отечественных легкоатлета (236 и 257 соответственно). В третьем квартале 2019 года в пулы РУСАДА входил 451 легкоатлет (263 - в национальный регистрируемый, 188 - в расширенный).

В новый пул допинг-тестирования World Athletics на 2020 год войдут восемь российских легкоатлетов, в настоящее время обладающих нейтральным статусом. Это многоборец Илья Шкуренев, прыгуны в высоту Мария Ласицкене, Илья Иванюк и Михаил Акименко, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов, а также ходок Василий Мизинов.