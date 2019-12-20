ФК "Динамо" продлил контракт с главным тренером Новиковым

ТАСС, 20 декабря. Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба.

38-летний специалист продлил контракт до лета 2021 года. Прежнее соглашение истекало в конце текущего сезона. Новиков исполнял обязанности главного тренера клуба с 8 октября после увольнения Дмитрия Хохлова, 8 ноября он был утвержден на посту главного тренера команды. Под руководством Новикова "Динамо" одержало четыре победы, дважды сыграло вничью и потерпело одно поражение в чемпионате России.

Также соглашения с клубом продлили тренер Виталий Гришин и тренер вратарей Дмитрий Изотов. Сообщается, что в скором времени тренерский штаб Новикова пополнится еще одним тренером и специалистом по физической подготовке.

"Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом. Все-таки в "Динамо" для меня прошла почти вся моя жизнь. Сделаем все возможное, чтобы команда добивалась результата и занимала те позиции, которых достойна и которые должна занимать. Будем готовиться, чтобы и к "Спартаку" подойти во всеоружии, и ко всей весенней части", - сказал Новиков.

Новиков работает в структуре "Динамо" с 2015 года, с мая по июнь 2016 года исполнял обязанности главного тренера молодежной команды. В 2017 году Новиков возглавил петербургское "Динамо", команда по итогам сезона-2017/18 заняла 10-е место в зоне "Запад" первенства Профессиональной футбольной лиги. 1 мая 2019 года он вновь возглавил молодежную команду "Динамо".

На зимний перерыв "Динамо" ушло, занимая восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 24 очка в 19 матчах.