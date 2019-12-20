Боец ММА Ян считает, что заслужил поединок с Сехудо

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА), выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в легчайшем весе, Петр Ян считает, что заслужил поединок с чемпионом UFC американцем Генри Сехудо. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС в Екатеринбурге.

15 декабря Ян нокаутировал американца Юраи Фэйбера и после вызвал на поединок Сехудо.

"Я очень хочу, чтобы поединок состоялся, я его заслуживаю, показываю это своими выступлениями и боями. Возможно, Генри не хочет этого поединка, может, я ему неинтересен. Но это вопрос времени, мы придем к этому [поединку]", - сказал боец.

32-летний Сехудо владеет титулами чемпиона UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Он является олимпийским чемпионом 2008 года в вольной борьбе. В ММА Сехудо провел 17 поединков, в которых одержал 15 побед (7 нокаутом) и потерпел два поражения.

26-летний Ян одержал шестую победу подряд в UFC, всего на его счету теперь 15 поединков, 14 побед (6 нокаутом) и одно поражение.