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НХЛ

Форвард клуба НХЛ "Даллас" Сегин сравнил голкипера Худобина с каменной стеной

Российский вратарь в победном матче с "Тампой" отразил 45 из 48 бросков

ТАСС, 20 декабря. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Антон Худобин провел невероятную игру против "Тампы". Такое мнение высказал форвард "Далласа" Тайлер Сегин, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В ночь на пятницу "Даллас" в гостевом матче регулярного чемпионата обыграл в овертайме "Тампу" (4:3 ОТ). Худобин отразил 45 из 48 бросков по своим воротам.

"Худобин сегодня был и первой, и второй, и третьей звездой матча, он был каменной стеной. Не думаю, что мы сегодня заслужили эту победу или хотя бы очко. Он был невероятен и выиграл этот матч", - заявил нападающий.

"Это была худшая игра за последнее время, мы примем это и продолжим двигаться дальше. Худобин был великолепен. Мы не очень были хороши и это ясно, но я горд тем, как ребята бились в третьем периоде", - добавил главный тренер команды Рик Боунесс.

В текущем чемпионате Худобин принял участие в 14 матчах и одержал восемь побед. "Даллас" занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 36 играх. В следующем матче клуба 21 декабря в гостях встретится с "Флоридой".

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