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Летние неолимпийские виды спорта

Бабкин: Дальнему Востоку необходимо около десяти полей для развития регби

Сейчас инфраструктура развивается в Приморье, в Амурской области, в Забайкалье
Директор по развитию регби в регионах Федерации регби России Глеб Бабкин (в центре) Евгения Пустовит/ТАСС
Описание
Директор по развитию регби в регионах Федерации регби России Глеб Бабкин (в центре)
© Евгения Пустовит/ТАСС

ХАБАРОВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Создание порядка десяти полей необходимо для развития регби на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам в пятницу директор по развитию регби в регионах Федерации регби России Глеб Бабкин.

"Если в городах будем иметь по полю, по одному отделению школы на начальном этапе этого будет достаточно. На весь Дальний Восток 10-12 полей будет отлично [для развития регби]", - сказал Бабкин.

По словам Бабкина, сейчас инфраструктура развивается в Приморье, в Амурской области, в Забайкалье. Федерация подготавливает и сертифицирует тренеров. Специалисты, как планируется, приедут на Дальний Восток для обучения тренеров, некоторые останутся здесь на длительный период для подготовки кадров.

"Наша задача - развитие резерва для национальной сборной. Начнем с детей, есть программы школьной лиги, студенческой лиги. Это будет на бесплатной основе, объективно надо смотреть - вид спорта пока не очень популярен. Но он хорош тем, что универсален, могут играть дети с разными возможностями, весовыми категориями", - сказал Бабкин.

В планах - международное взаимодействие в этом спорте Дальнего Востока с Китаем, Южной Кореей и Японией. "Регион перспективный, интересный, регби здесь может прижиться", - сказал Бабкин.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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