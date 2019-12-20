Стартует Кубок мира по лыжной акробатике: раскрываем секреты подготовки спортсменов

Акробатика — одна из старейших дисциплин фристайла, вместе с могулом и практически прекратившим свое существование лыжным балетом. Задачей спортсмена в этой дисциплине является выполнение акробатических элементов в воздухе после разгона на лыжном трамплине. Принципиальное отличие от "ньюскульных" дисциплин в том, что спортсмены еще до начала попытки заявляют, какой именно прыжок они намерены исполнить. За одну попытку исполняется один прыжок, серии элементов, как, например, в слоупстайле или хафпайпе, здесь нет.

Трамплины для акробатики могут быть разной высоты — от двух до четырех метров. Самые сложные программы с тремя сальто исполняют с четырехметрового трамплина. При этом спортсмены развивают достаточно внушительную скорость — сложнейшие тройные мужские прыжки делают при вылете на скорости 70 км/ч. Спортсменки чаще исполняют двойные прыжки, у них скорость чуть меньше — около 60 км/ч. Дисциплина очень зрелищная, но в то же время и травмоопасная — из защитной экипировки у ребят только шлем и очки-маска. "Когда дети только начинают выходить на трамплины, то на первых прыжках могут использовать защиту спины, специальные шорты. У ребят постарше, профессиональных спортсменов, из такой экипировки только шлем, — рассказал ТАСС председатель тренерского совета Федерации фристайла России (ФФР) в дисциплине лыжная акробатика Илья Рыбаков. — Но у нас высокая амплитуда прыжка, поэтому, чтобы избежать защемлений, компрессии позвонков и грыжи, почти все спортсмены прыгают в тяжелоатлетических поясах. Их не видно, но они выполняют важную задачу — держат спину, мышечный корсет".

Описание Максим Буров © EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

Сложная дисциплина подразумевает тщательную подготовку, тренировочный сезон у акробатов практически круглогодичный, за исключением коротких каникул в конце весны. Весной и осенью спортсмены отрабатывают программы в батутном зале и на лонже, летом переносят их на водные трамплины, где есть возможность попробовать новые элементы, исправить ошибки, и только после этого выходят на снег. Водные трамплины сконструированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность спортсмена. Приземление в воду в любом случае гораздо мягче, чем на снег, но в профессиональных комплексах ее дополнительно смягчают. "Чтобы акробат не хлопался на твердую спокойную воду, как на асфальт, зона приземления делается с воздушным поддувом. Больше всего это похоже на огромное джакузи", — пояснил Рыбаков. В России таких профессиональных водных трамплинов нет, ближайший к нам расположен в Чехии. Такие же комплексы существуют в Швейцарии, США, Канаде и Китае. Куда смотреть и что оценивать На соревнованиях итоговая оценка за прыжок складывается из трех критериев — взлета, формы и приземления. В форме (самой исполняемой в воздухе программе) заключается половина оценки, взлет и приземление дают еще 20 и 30% соответственно. Оценка взлета — момента отрыва акробата от трамплина — включает множество нюансов, ведь в каждой сборной принята собственная уникальная техника. Кто-то делает взмах рукой, кто-то выпрямляет ноги и как бы дополнительно отталкивается, и все это по идее не считается ошибками. Форму прыжка оценивают по амплитуде, высоте вылета, сложности и качеству исполнения акробатических элементов, все сальто и вращения должны быть доделаны до конца.

"Приземление — это заключительная часть и, как мы говорим, примерно 70% успеха. Встал — значит, победил, если программа была сложной. Хотя тут тоже есть много нюансов: чем коснулся снега — рукой, спиной, лыжами, провалился, перекрутил, приземлился на спину сначала. Бывает такое, что спортсмен приземлился на ноги, откинулся на спину и потом опять его откинуло на ноги, встал. Это еще не самый плохой вариант приземления", — пояснил Рыбаков. Рядом с трамплинами обязательно дежурит тренер выступающей команды, который смотрит за прыжком и что-то кричит уже летящему акробату. Оказывается, тренер оценивает скорость и направление ветра, скорость разгона спортсмена, вылет и уже по ходу попытки подсказывает акробату, что лучше сделать в воздухе. "Если что-то пошло не так — задул ветер, человеку не хватает скорости, высоты, то тренер кричит: "Работай!", а акробат начинает максимально группироваться, чтобы успеть все сделать к приземлению. Есть команда "Тяни" — это, например, когда спортсмена выкинуло очень высоко, но человек слышит команду и начинает по-кошачьи тянуть руки, ноги, вытягиваться в струнку, и вот он уже парит в воздухе, чтобы его поставило на ноги, а не закрутило на четвертое-пятое сальто. Если все идет нормально, тренер тоже не молчит, говорит: "Хорошо", чтобы спортсмен не начал сам себе придумывать что-то лишнее", — рассказал Рыбаков. Елки, ветер, туман Соревнования по акробатике проходят на открытом воздухе и очень зависят от погодных условий. Понятно, что все участники оказываются в одинаковых условиях, но сильный ветер, туман и снегопад значительно усложняют каждому спортсмену исполнение прыжка. Придумать, как поймать попутный ветер или хотя бы минимизировать его последствия, тоже задача тренера. Еще до старта он советует акробату подняться повыше или, наоборот, сделать несколько шагов вниз.

Описание Любовь Никитина © AP Photo/Rick Bowmer

"Снег и туман тоже сложные условия для нас, они, например, влияют на покрытие снега. Лыжи наплавили на температуру минус шесть, но начался снегопад, а где снегопад, там и потепление, — рассказал собеседник ТАСС. — И конечно, ухудшается обзор, несмотря на то что спортсмен в очках. Но просто представьте — ты стоишь наверху, перед тобой все белое, ничего нет и ничего не видно, и только спустя секунды две спуска видишь очертания трамплинов. И думаешь: "О, вот они где, оказывается, вот откуда надо прыгать-то". Ну и тренеру не видно спортсмена, который подъезжает, сложнее что-то подсказать". Во время крупных планов в телевизионных трансляциях можно заметить, что из-под лыж акробатов вылетает не только снег, но и мелкие еловые веточки. Они рассыпаны там не просто так и вовсе не с деревьев нападали. "У нас есть такое сленговое слово "потерялся", и на самом деле это очень страшная ситуация. Часто мы выступаем в несолнечную погоду, и после такого количества сальто и оборотов человек может запутаться, где у него небо, а где земля. Ощущения примерно как на большой глубине, когда не знаешь, куда всплывать. Чтобы такого не произошло, рассыпаем еловые веточки, обозначаем место приземления. Конечно, крупных веток нет, чтобы не помешать выезду и не поцарапать лыжи, но мягкие небольшие веточки ели стараемся сыпать на трассу каждый раз, когда спортсмены идут прыгать", — рассказал Рыбаков. Новый сезон, новые задачи В программу Олимпийских игр акробатику включили еще в 1994 году, за это время россияне завоевали две бронзовые медали — в 2006 году награда досталась Владимиру Лебедеву, в 2018-м — Илье Бурову. Зато на последнем чемпионате мира победителем стал Максим Буров, серебряную награду в женских соревнованиях завоевала Любовь Никитина, в командном миксте Буров, Любовь и Станислав Никитины выиграли бронзу.

В нынешнем сезоне не будет ни зимних Олимпийских игр, ни мирового первенства, которое проходит раз в два года. Главным стартом для спортсменов остаются этапы Кубка мира, два из которых пройдут в России. 25 января соревнования состоятся в Москве, 8 марта акробаты будут соревноваться в Красноярске. По словам Рыбакова, текущий сезон тоже очень важен и должен помочь российским акробатам наработать необходимый опыт. "Тренерский штаб хочет обкатывать программы, максимально приближенные к олимпийским. Главное сейчас — наработать опыт, в том числе и психологический. В сборной появилось много новых ребят, молодых спортсменов, особенно в женской части команды", — отметил он.

На эту тему Воздушные лыжи. Что такое биг-эйр, слоупстайл и как удержать грэб